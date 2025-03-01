TikTok赴泰建資料中心

中國大陸AI巨頭字節跳動持續AI資料中心布局，旗下短影音平台TikTok承諾，未來五年將斥資88億美元在泰國各地建造AI資料中心，投資額翻倍成長，點燃更龐大的AI伺服器建置潮，英業達身為字節跳動AI伺服器代工協力廠，將大啖商機。

TikTok母公司字節跳動公共政策副總裁勒施28日向泰國總理貝東塔表示，TikTok正在完備當地的基礎建設，以支援當地用戶。但勒施並未進一步詳述這項投資計畫的細節。

在此之前，泰國政府已核准TikTok對該國的38億美元投資計畫。貝東塔28日在社群媒體X上表示，政府非常歡迎TikTok的計畫，將有助於泰國發展AI、內容創作和人力資源技能。包括泰國在內的許多東南亞國家，都吸引微軟、輝達、和蘋果等國際科技大廠前來投資，這些企業看上了這個快速數位化地區的成長潛力。

泰國去年獲得的投資承諾，比一年前躍增35%至1.14兆泰銖（333億美元），達到2014年來最高。泰國政府今年的目標是獲得至少價值1兆泰銖的新提案。