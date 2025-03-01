全球鉅富家族 掀賣股潮

全世界一些最富裕的家族，近來鑒於市場動盪的風險升高，因而罕見地相繼賣出他們持有的上市資產，落袋約70億美元。

義大利億萬富豪安利亞（Agnelli）家族本周宣布，計劃賣出市值約30億歐元的法拉利（Ferrari）股票，以擴張其他投資領域。安利亞家族繼承人艾爾坎表示，計劃利用這些現金來進行「大規模」購併，並買回庫藏股；「這筆交易將讓我們降低資產集中度，並加強資產分散度」。超跑製造商法拉利於2015年上市以來，股價已上漲逾七倍。

行事神秘的芮曼（Reimann）家族資金經理人，同一天宣布賣出市值約25億美元的美國飲料和咖啡集團Keuring Dr. Pepper的股票，玩具業巨擘樂高集團（Lego）的創設家族，也申報將賣出市值約15億丹麥克朗（約合2.09億美元）的ISS A/S辦公室服務公司股票；元月時南非的魯伯特家族（Rupert）則賣出手中的英美菸草公司（BAT）所有股票，獲利14億美元。

這四大家族的淨值合計達750億美元；除了魯伯特家族外，其他三大家族在出售股權後仍是各家公司的大股東。另外瑞士諾華製藥公司大股東聖多斯家族（Sandoz）基金會，也於27日賣出本身持有的1.2%諾華股票，市值約26億瑞郎（約29億美元）。

超級富豪家族經常會因為本身流動性需要或日常性的財富規劃，出售一些上市資產，取得的資金通常會投入未上市股票、房地產、慈善事業及其他領域。但很少出現在短短幾日內有如此之多的家族大賣資產的事例。

這些賣股行動發生在美國總統川普就職後數周內一再做出實施關稅的威脅，導致股市激烈動盪之際。川普的動作已使美股的不確定性升高，標普500指數從他就任以來已下跌逾2%，但帶動歐股600指數同期間上漲逾6%，而ISS、BAT及法拉利都是在歐洲上市。