AI模型大亂鬥 愈演愈烈

美國科技企業的人工智慧（AI）競賽愈演愈烈，OpenAI 27日發表「幻覺」減少的GPT-4.5，是該公司迄今規模最大AI模型，亞馬遜公司（Amazon）則計劃秋季推出AI助理裝置。另一方面臉書母公司Meta據傳也打算推出獨立的聊天機器人應用程式。

OpenAI表示，GPT-4.5是截至目前為止知識最淵博的模型，將具備較佳寫作能力，對世界理解也更深，所以產生幻覺、即AI系統生成不正確資訊的情況減少。初步測試顯示，GPT-4.5幻覺率為37%，低於前一代GPT-4o的近六成。

OpenAI研究員洛佩斯（Raphael Gontijo Lopes）說：「我們把GPT-4.5調整成更棒的合作夥伴，讓對話變得更溫暖和更直覺，而且情感細膩。為了衡量這點，我們請人類測試評估GPT-4o和GPT-4.5，GPT-4.5幾乎全面獲勝。」

GPT-4.5初期將以「研究預覽版」形式，提供給每月支付200美元使用ChatGPT Pro的少數軟體開發商和用戶。OpenAI計劃先統整首批試用者的回饋，再開放其他客群使用GPT-4.5。

值得一提的是，OpenAI發表GPT-4.5前曾洩露一份文件，內容寫著「GPT-4.5不是前沿模型」，表現可能比不上o1或o3 mini，但這些文字在更新版文件已消失。前沿模型是指能力優於現有最先進模型，且能完成許多工作的大型機器學習模型。

就在OpenAI推出GPT-4.5同一天，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）透露，亞馬遜秋季將推出AI版Alexa語音助理的搭配裝置。這些裝置和即將獲得Alexa+軟體更新的現有硬體，不只能回答瑣碎問題，還能協助消費者完成一些工作，例如找人修理烤箱。

另據知情人士向美國媒體CNBC透露的消息，Meta旗下Meta AI聊天機器人為了與ChatGPT競爭，計劃第2季推出獨立App，加入臉書、Instagram和WhatsApp的行列。Anthropic 24日也推出AI模型Claude 3.7 Sonnet，全球首富馬斯克旗下xAI上周則發表旗下最新模型Grok 3。