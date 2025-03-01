韓國民年金報酬率衝15%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

南韓福祉部說，南韓國民年金2024年投資報酬率達15%，創歷史新高紀錄，得力於美國股市大漲和另類投資收益挹注。

這是國民退休服務（NPS）有史以來最高年度報酬率。相形之下，官員聲稱，全球國營退休基全年報酬率大多低於10%。NPS是全球規模第三大退休基金。

為避免人口老化推升年金給付導致基金入不敷出，NPS近年來一直加碼投資風險性資產和海外資產，尋求更高收益，以免破產。據估計，該基金到2055年可能面臨資金耗竭的難關。

根據福祉部的數據，截至去年12月底，該基金資產價值總計1,213兆韓元（8,335.1億美元）。

按去年投資報酬率計算，這支國家退休基金投資利得達到160兆韓元（1,100億美元）。

NPS自成立以來到去年底的累計投資報酬達783兆韓元，平均年度報酬率為6.82%。

按資產類別計，NPS去年以海外股票投資報酬率34.32%最壯觀，主要拜美國聯準會（Fed）降息和美國科技股飆漲之賜；其次是外國債券的17.14%，反映利息收益增多及美元對韓元升值；包括不動產、基礎建設和私募股權等另類投資表現也不俗，全年報酬率17.09%。

報酬率 美國 資產

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