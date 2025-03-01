南韓國營電力公司 轉虧為盈

由於不斷調高電價，南韓國營的韓國電力公司（KEPCO）四年來首次成功由虧轉盈。但該公司也指出，考量仍有高達200兆韓元負債，仍需加速改善獲利能力。

南韓財經媒體每日經濟報導，據金融監督院2月28日揭露資料，KEPCO去年整體營業利益為8.35兆韓元（57億美元），從前年的虧損4.54兆韓元轉盈，為四年來首見獲利。去年整體營收年增6.6%至94.13兆韓元。

KEPCO官員表示，營業利益轉虧為盈的主因，是因為2023年來四度調漲電費，使電力銷售收入增加，加上燃料價格回穩和實施各種自救措施，使營業成本減少。基於這樣的強勁表現，KEPCO董事會已決定3月將四年來首次恢復發放股息，預計每股配息214韓元。由於金額不高，市場認為恢復發放的意義大於股息金額高低。

不過，KEPCO的問題是，目前財務狀況仍被認為距離完全復甦十分遙遠。截至去年9月止，該公司持有負債高達202.45兆韓元，每年利息支出超過3.42兆韓元。