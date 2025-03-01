東京通膨放緩 日仍可能升息

經濟日報／ 編譯黃淑玲林文彬／綜合外電
日本總務省最新公布的數據顯示，2月東京通膨放緩的程度超過預期。路透
日本總務省最新公布的數據顯示，2月東京通膨放緩的程度超過預期。路透

日本總務省最新公布的數據顯示，2月東京通膨放緩的程度超過預期，不過這主要是因為政府用來抵消民眾能源成本上漲的其他補貼，扭曲了數據，市場認為不致於阻止日本銀行（央行）可能的進一步升息。

同日歐元區三大經濟體2月物價數據也出爐，德國通膨意外未下滑，但法國通膨降溫，義大利通膨則未如預期上升，凸顯歐洲央行（ECB）決定降息速度和降息終點利率面臨的挑戰。

日銀總裁植田和男在周四南非開普敦的G20財金首長峰會後則是警告，美國關稅為全球經濟前景帶來高度不確定性，央行在制定貨幣政策時需保持警惕。

根據日本總務省的資料，2月扣除生鮮食品的東京消費者物價指數年增率為2.2%，低於市場預估的中位數2.3%，但還是高於日銀的目標。扣除生鮮食品和能源的東京通膨年增率是1.9%，代表基礎通膨保持穩定。彭博指出，只有在東京地區實施的教育補貼，使得東京的通膨增幅較日本全國趨勢更緩和。

日圓兌美元匯率在數據公布後一度走貶至150.15日圓兌1美元，後反轉回升，近午站回149.47左右。

專家研判，東京最新通膨數據趨緩，不會影響到日銀持續收緊貨幣寬鬆的升息路徑。彭博訪調經濟學家的預期是，上個月才升息的日銀，會等到夏天時再進一步升息。NLI研究所經濟研究主管Taro Saito說：「食品以外的通膨趨勢並未真的有太多改變，日銀會試圖持續逐步升息，今天的數據不會防止他們的行動。」

植田參加南非G20峰會後說：「包括關稅在內的美國政策前景，以及其他國家可能做出的反應，都存在非常大的不確定性。因此，我們需要仔細審視事態發展。」

他對最近長期利率上升不予置評，但他重申，如果債券殖利率不尋常地急升，日銀隨時準備採取緊急購債行動。

德國聯邦統計局2月28日公布，2月消費者物價比一年前上漲2.8%，經濟學家原本預期漲幅將稍微縮小至2.7%。另一方面，法國2月消費者物價比一年前上漲0.9%，漲幅小於1月的1.8%和分析師原本預估的1.1%，寫下四年來最低通膨水準；義大利2月通膨率則維持在1.7%。

市場普遍預期ECB下周將再次調降基準存款利率1碼至2.5%，使得去年6月以來累計降息幅度達到6碼。儘管經濟學家和投資人預期ECB今年將進一步降息至2%，決策官員對利率路徑的看法卻日益分歧。

包括ECB執行理事施納貝爾在內，部分官員對服務通膨、能源價格上漲及美國貿易關稅感到憂心。義大利央行總裁潘內達等其他官員則較擔心經濟成長低迷，以及通膨低於目標的風險。

下周一（3日）出爐的歐元區2月消費者物價指數（CPI），將提供物價壓力較清晰樣貌。分析師預期歐元區2月CPI比起去年同期將上漲2.3%，漲幅略小於1月。根據ECB 2月28日公布的調查，消費者未來12個月通膨預期已從2.8%降至2.6%，但未來三年通膨預期維持在2.4%。

ING全球總體主管布茲斯基說：「主要問題在於，歐洲央行下一步會怎麼做。」

東京 通膨

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