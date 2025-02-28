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「兄弟泡沫」爆了！美銀策略師點名美科技股 4大重要關鍵價位

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
比特幣跌破8萬美元大關。路透
比特幣跌破8萬美元大關。路透

美國銀行（BofA）策略師哈奈特表示，科技「兄弟泡沫」現在爆了，投資人必須密切關注接下來的關鍵價位。

MarketWatch報導，哈奈特表示，比特幣價格選後的交易量加權平均價位（VWAP）是97,000美元，如今不僅這個價位失守，還跌破8萬美元大關，顯然行情已跌到斷裂點。此外，電動車大廠特斯拉現在的股價也遠低於選後VWAP所在的371美元，27日收在282美元。

哈奈特另指出其他科技股必須守住的支撐價位：Meta Platforms的防線在639美元，Palantir要看80美元，那斯達克100 ETF（QQQ）須緊盯519美元，而對標普500 ETF（SPY）關鍵價位在597美元

他表示，對標普500指數而言，5,793點是行使所謂「川普賣權」的第一個價位，因為一旦跌破那個價位，「川普主政下股市下跌」的標題就會躍上各大媒體頭條，屆時投資人會期待、而且需要決策當局出面喊話，口頭支持市場。

但哈奈特認為，還有比標普500更重要、更必須緊盯的價位，就是iShares核心標普小型股ETF（IJR）--假如關稅、減稅、鬆綁監管和聯準會（Fed）可能降息，種種有利小型股的條件聚在一起，仍未能讓這支ETF突破2021年高點，那麼就告訴你一件事：「債券表現優於股票」。

美銀對每周資金流向的分析顯示，上周流入黃金的資金達47億美元，創新高紀錄；同時，272億美元的資金湧入股市，加密幣則失血26億美元。

但美銀私人客戶的行動卻截然不同，上周售股金額寫下史上第二大紀錄，拋售國庫券的規模也是2012年以來次高。

哈奈特與杜拜和倫敦客戶晤談後得到的訊息是，投資人似乎對標普500後市展望有疑慮，同時把歐股視為暫時「租用」但不想「擁有」。他們也受長期公債吸引。

凡此種種，都指向市場論述和氣氛正急遽轉變，比投資人調整部位的速度還快。

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