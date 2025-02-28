美1月消費支出、通膨率同步降溫 顯示消費者憂慮經濟成長減弱

美國今年元月個人消費支出（PCE）及PCE通膨率全面降溫，美股期指維持漲勢。各項數據如下：

整體PCE平減指數比去年12月上升0.3%，符合預估，月升幅也與去年12月相同；比去年同期上升2.5%，符合預估，但低於12月時的2.6%年升幅。

核心PCE平減指數比12月上升0.3%，符合預估，但高於12月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.6%，符合預估，但比去年12月時的2.9%升幅（經下修數值）明顯下降，也終止半年來升幅擴大的勢頭。

個人消費支出比12月減少0.2%，低於預估的+0.2%，更遠低於12月時的+0.8%（修正值）增幅。扣除通膨後的實質個人消費支出月減0.5%，比預估的減少0.1%更差，更遠遜於於去年12月時的0.5%（經下修）增幅。

個人所得增加0.9%，高於預估及去年12月時的0.4%增幅；所得增加，但消費支出減少，顯示消費者憂慮經濟降溫，因而撙節支出，增加儲蓄。