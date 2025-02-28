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川普概念股倒栽蔥 資金輪動還是大難臨頭？美股7巨頭跌慘了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

2025年全球股市現況真諷刺！美國總統川普關稅大炮對準的國家，如加拿大、墨西哥、歐洲以及中國大陸，今年來股價表現都比美股標普500指數強，美股「七大巨頭」（Mag7）--其中五家科技公司的執行長出席川普就職典禮--從領漲股淪為落後股，特斯拉股價跌得特別慘。

乍看下，這像是「川普交易」轉變成「反川普交易」。實際上，據道瓊社分析，這看來像是一波大規模市場輪動。助長這波輪動的是一連串互不相干的事件：俄烏止戰在望、德國振興經濟措施箭在弦上、中國大陸轉推親商政策、平價人工智慧（AI）時代露出曙光，以及美國經濟動能減弱。

然而，這並非典型輪動。往常市場輪動是從「贏家股」轉向原先的「輸家股」（反之亦然），兩者依照市值大小和股價貴賤明顯劃分。但這一回，大型股表現依然凌駕小型股，而高價（高本益比）股表現也與低價股差不多。只不過美國巨型股跌勢特別慘重。

川普概念股從選後飆漲變倒栽蔥

從「川普交易」受惠股淪落成「反川普交易」受災股，最明顯的一例莫過於特斯拉。這支電動車股漲勢從11月美國大選過後就一路風馳電掣，顯示投資人押寶執行長馬斯克如今貴為川普身邊紅人，對特斯拉應有助益。不料該股12月中旬開始急轉直下，如今已從巔峰價位墜落逾40%，反映馬斯克右傾惹惱買電動車響應抗氣候暖化的特斯拉主顧。

其他Mag7成分股，包括Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟和輝達（Nvidia），整體而言股價從去年耶誕夜便一蹶不振至今，連帶拖垮標普500指數。一大顧慮是，中國大陸新創公司DeepSeek元月底挾著令舉世驚艷的新模型異軍突起，似乎昭告低價生成式AI時代將至。不過，在此之前，Mag7就已經光環褪色，股價陷入數周盤整。

歐股也揚眉吐氣，但上漲原因不同。歐股上漲其實是拜川普所賜，絕不是因為投資人「反川普」而押寶歐股。市場押注於川普若能促成俄烏和平，歐洲能源價格、通膨和利率都會隨之降低。此外，川普破壞跨大西洋聯盟，也讓歐洲軍工股勁揚，因為歐洲各國政治人物醒悟有必要擴大軍費支出，不能再倚靠美國保護。

是領漲股換血？還是大跌前凶兆？

一大疑問是：這波輪動究竟是傳統牛市中的領漲股走馬換將，例如Mag7跑得筋疲力盡後交棒給其他類股，還是前方面臨大麻煩的凶兆？

樂觀看待這波輪動的多頭人士認為，Mag7除外，標普500指數從耶誕夜至今的漲幅仍有1.5%，若從新年前夕算起漲幅更大。這些市值合計占指數超過三分之一的巨頭股若是大跌，指數要漲也難。但「標普493」若能繼續上攻，終會抵銷Mag7的跌勢，且有餘力拉動牛市繼續向前衝。

這波輪動也跨越國界。MSCI追蹤的開發中股市與新興股市當中，今年來轉跌的占三分之二，與美國11月5日總統大選後到12月31日的漲勢恰好相反。這顯示投資人獲利了結選後贏家股，並轉進輸家股。若是如此，沒必要擔心。

如果是另一種可能，就令人擔憂。輪動通常涉及市場偏好的股票類型轉變，不只局限於一小撮個股而已。然而，在美國，去年嚴重落後的便宜價值股，今年充其量只與成長股表現相當；在歐洲，價值股表現優於成長股，但兩者漲勢都很強。小型股延續比大型股遜色的走勢，可見Mag7轉弱並未使資金轉進小型股。

過去十個交易日來，在美國經濟壞消息頻傳下，最明顯的資金輪動，是從經濟敏感的景氣循環股抽離、流入對經濟轉弱抗跌性強的防禦型股票。

經濟擴張火熱時，一些降溫跡象對股市可能是好事，因為通膨壓力和債券殖利率隨之下滑。但現在，經濟數據疲弱只會提供脫售美股的新藉口，尤其是殺出Mag7。這顯示市場真的變得惴惴不安了，或許日後還有得跌。

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