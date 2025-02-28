印尼版「淡馬錫」難取信於民眾 學者：恐現擠兌潮

印尼日前成立國家級投資管理機構「達南塔拉」，以管理逾9000億美元的國有資產，有如印尼版的「淡馬錫」。不過，外界對該機構缺乏信任，網路出現領錢和將資金轉存私人銀行的討論。學者指「達南塔拉」受政治干預且缺乏透明度，恐引發擠兌潮。

印尼民眾對投資管理機構「達南塔拉」的不信任度正持續增加。雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，社群媒體出現提領現金，或將存款自國家銀行轉至私人銀行的討論。目前外界對「達南塔拉」看法仍存在分歧。

一名在雅加達的大學生法賈爾（Fajar Adi）日前在社群媒體發文表示，「若把國家銀行的錢全領出來會怎麼樣？那一定很有趣」。該貼文原本只是玩笑話，但截至27日卻吸引逾100萬個瀏覽數和2.6萬個按讚數。

許多網友對該貼文表示認同，並計劃將存款從國有銀行轉至私人銀行。

法賈爾今天向雅加達郵報表達他對「達南塔拉」的擔憂，並表示，該機構管理9000億美元，卻缺乏透明度。他認為這是「一場豪賭」。

他說：「若成功的話，利潤將會很豐厚，但一旦失敗，損失也會相當巨大。我擔心，如果它倒閉了，包括我在內的數百萬存戶，可能失去放在國有銀行的錢。」

目前法賈爾仍使用國有銀行的儲蓄支付學費，但他很快就會再開一個私人銀行的帳戶。

印尼「達南塔拉」的運作方式是仿照新加坡投資機構淡馬錫，預計管理價值超過9000億美元的國有資產，其中包括銀行、電力、石油、電信及礦業等7間大型國營企業，主要任務是強化國有資產管理，監督其股息和投資。

「淡馬錫」是新加坡的國有投資機構，負責管理和投資新加坡政府的資產。投資組合包括金融、科技、交通、能源、房地產和醫療等，業務遍及全球。

「達南塔拉」24日由總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）宣布正式成立，初始資本為200億美元，預計將成為推動印尼經濟成長的動力，主要關注鎳礦下游產業、煉油廠、石化產品和再生能源等領域。

報導指出，由於國營企業長期存在管理不善的情況，民眾對「達南塔拉」能否成功仍抱持懷疑態度，有些人甚至擔心該機構可能會像一馬發展公司（1MDB）一樣，爆發貪污醜聞。

印尼公共政策研究中心（TII）經濟組研究員普杜（Putu Rusta Adijaya）今天告訴中央社，他認為，「達南塔拉」的確可能引發民眾擠兌潮，並解釋說，這是因為民眾擔心「達南塔拉」可能缺乏透明度、管理能力薄弱及政治干預。

他補充說：「印尼多家國營企業的貪腐情況嚴重，民眾降低期待，並可能加劇社群媒體上有關擠兌的討論。」

普杜呼籲政府應確保「達南塔拉」能達到其設立目標和作用，其負責人也須要展現正直、專業和負責任的態度，並實施反貪措施，以防止「達南塔拉」出現管理不善的情形。

他說，完善監管、強而有力的執法機制和透明度是提升「達南塔拉」信任度的重要因素。

普杜表示，公眾和議會的監督也能確保「達南塔拉」管理完善，他補充說，「政府有效的政策溝通，將更有利於保持經濟穩定」。