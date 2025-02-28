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川普揚言砍關稅大刀掀經濟衝擊疑慮 亞股重挫

中央社／ 香港28日綜合外電報導
美國總統川普預告多項關稅措施，掀起對於全球貿易戰的再度擔憂。路透
美國總統川普預告多項關稅措施，掀起對於全球貿易戰的再度擔憂。路透

美國總統川普預告多項關稅措施，掀起對於全球貿易戰的再度擔憂，可能重創一些陷入困境的經濟體，亞洲股市今天收盤應聲挫低。

法新社報導，由於川普（Donald Trump）不斷抨擊貿易夥伴國有不公平行為及造成毒品販運和非法移民等問題，並揚言在汽車、半導體和大宗商品等關鍵產業以關稅伺候，導致經濟學家日益擔憂全球經濟前景。

此外，近來連串疲軟數據已令人開始擔心全球最大經濟體美國正在放緩。分析師另警告，川普計劃減稅、鬆綁管制和限制移民，將引發通貨膨脹再度升溫。

亞股今天受創最重的是晶片類股，其中韓國的三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）收盤分別重挫3.2%和4.5%，日本的愛德萬測試（Advantest）和東京威力科創（Tokyo Electron）也分別大跌8.8%和4.5%。

香港股市今天收盤下跌3.3%。由於本月港股漲勢強勁，恆生指數一度攀升至3年高點，引發科技股出現獲利了結。

首爾和雅加達股市收盤都下挫超過3%，東京股市收低2.9%，上海股市收跌1.9%，馬尼拉股市跌逾2%，雪梨、新加坡、曼谷與孟買股市也都收黑。

川普 移民

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