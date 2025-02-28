快訊

曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

曹興誠1500萬捐款羅生門 清大校長今發校內信說明了

新加坡控3男詐欺 星媒：涉向DeepSeek提供輝達晶片

中央社／ 新加坡28日綜合外電報導

新加坡已對3名男子提出詐欺罪指控，其中1人為中國男子。當地媒體報導，本案與美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達先進晶片從新加坡轉運流向中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的指控有關。

根據路透社，美國正就DeepSeek是否使用不准銷往中國的輝達（NVIDIA）晶片一事展開調查。

有組織的AI晶片走私至中國的行為，先前已被查出來自新加坡等國家，引發疑慮。在此情況下，新加坡警方對疑似作出虛假陳述的22名個人和公司展開廣泛調查，對這3名男子的指控是調查工作其中一部分。

新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）沒有引述消息來源報導，本案與輝達晶片疑似從新加坡流向DeepSeek的指控有關。

新加坡政府沒有立即回應本案是否與輝達和DeepSeek有所關聯的詢問。

根據指控犯罪的書面文件，兩名新加坡人、41歲的温國傑（Aaron Woon Guo Jie，音譯）和49歲的韋兆倫（Alan Wei Zhaolun，音譯）遭控去年共謀對一家伺服器供應商進行詐欺，「以欺騙方式謊稱物品不會轉移給獲授權的終端使用者最終收貨人之外的其他人」。

現年51歲的中國公民李明（Li Ming，音譯）則遭控2023年對一家伺服器供應商進行詐欺，涉嫌謊稱這些物品的終端使用者是在新加坡登記的公司LuxuriateYour Life Pte Ltd。

DeepSeek、輝達、Luxuriate Your Life沒有立即回應路透社置評請求。

如果遭到定罪，3人恐面臨最高20年徒刑或罰金，或兩者兼施。

DeepSeek 新加坡 晶片 詐欺 輝達

延伸閱讀

輝達3月GTC大會前瞻GB300機櫃潛在受惠台廠一次看

晶片股重災區！川普關稅+輝達重挫 日股3方夾擊崩跌逾千點

新加坡料奪Lady Gaga東南亞獨家開唱 學者憂港變「常輸」

美商務高官人選：台積電晶片流向華為報導令人憂

相關新聞

LINE日本大當機！用戶無法登入、Line Pay失效 台灣也現災情

即時通訊軟體LINE 2月28日下午在日本傳出故障災情，有用戶反映無法登入等問題。

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳「差點」出大包，恐怕已把執行長佛雷瑟（Jane Fr...

川普揚言砍關稅大刀掀經濟衝擊疑慮 亞股重挫

美國總統川普預告多項關稅措施，掀起對於全球貿易戰的再度擔憂，可能重創一些陷入困境的經濟體，亞洲股市今天收盤應聲挫低

股市大盤已落入熊市 印尼盾貶到5年新低…央行承諾強力干預

在印尼盾貶至近五年來最低水準後，印尼央行承諾會強力干預匯市。在外資持續抽離資金之際，當地股市大盤已落入熊市。

5年88億美元！TikTok加碼投資泰國AI資料中心 科技大廠看上東南亞

中國大陸短影音平台TikTok承諾，未來五年將斥資88億美元在泰國各地建造AI資料中心，比原本設定的投資金額高逾一倍。

加密貨幣拋售加快！比特幣價格下挫 3個月來首跌破8萬美元

全球市場震盪之際，加密貨幣拋售速度正加快，尤其比特幣（Bitcoin）的價位，今天是3個多月來首次跌破8萬美元（約新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。