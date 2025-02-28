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股市大盤已落入熊市 印尼盾貶到5年新低…央行承諾強力干預

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
印尼盾跌到5年新低，央行承諾強力干預。路透
印尼盾跌到5年新低，央行承諾強力干預。路透

印尼盾貶至近五年來最低水準後，印尼央行承諾會強力干預匯市。在外資持續抽離資金之際，當地股市大盤已落入熊市。

印尼央行貨幣管理執行理事蘇西安托（Edi Susianto）說：「我們將大膽進場，以維持外匯供需平衡，以穩住市場信心」。當局也在27日進場阻貶。

隨著美國對加拿大和墨西哥的關稅將於下周生效，印尼盾28日貶值0.7%至16,578兌1美元，是2020年4月以來最低。雅加達綜合指數（JCI）同日下跌3.3％，較去年9月的最高紀錄已下滑超過20％，符合進入熊市的技術性定義。

亞洲貨幣面臨多重逆風，包括美國總統川普的貿易政策與日俱增的壓力，以及聯準會（Fed）寬鬆政策的不確定性。印尼疲弱的經濟成長，加劇了外資在當地股市連續第五個月淨賣超的風險

馬來亞銀行駐新加坡策略師劉艾倫（Alan Lau，音譯）表示，印尼盾「看起來可能持續以偏向規避風險的基調進行交易」，「但情勢仍易變動，因為不確定關稅威脅是否可能只是施壓，還是真的會實施」。

在印尼央行1月出乎意料地降息後，印尼盾便承壓，今年已貶值近3％，在主要新興亞洲國家中敬陪末座。

匯率 印尼 央行 美國 風險

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