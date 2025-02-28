共同社：日本擬對大陸產石墨電極徵反傾銷稅
日本經濟產業省和財務省今天公布，考慮對中國生產的石墨電極徵收反傾銷稅，因為進口產品對日本國內產業造成了損害。
據共同社中文網的消息，日本政府將為利益相關者提供機會，針對上述臨時決定提交證據和意見，並且將根據世界貿易組織規則和國內相關法律法規繼續展開調查。
日本經濟產業省與財務省公布的臨時決定指出，自中國進口的石墨電極以不合理低價出售，已對日本國內產業構成實質性損失。日本政府將探討是否發動針對不合理低價進口商品徵收的反傾銷稅。
石墨電極主要用作熔化廢鐵的電弧爐電極。
日本經濟產業省、財務省去年2月收到SECCarbon、Tokai Carbon和Nippon Carbon的反傾銷申請，並自4月以來一直調查此事。
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