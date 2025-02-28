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5年88億美元！TikTok加碼投資泰國AI資料中心 科技大廠看上東南亞

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
短影音平台TikTok表示將加倍投資泰國的AI資料中心，未來五年將花88億美元。 路透
短影音平台TikTok表示將加倍投資泰國的AI資料中心，未來五年將花88億美元。 路透

中國大陸短影音平台TikTok承諾，未來五年將斥資88億美元在泰國各地建造AI資料中心，比原本設定的投資金額高逾一倍。

彭博資訊報導，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）公共政策副總裁勒施（Helena Lersch）28日向泰國總理貝東塔表示，TikTok正在完備當地的基礎建設，以支援當地用戶。但勒施並未進一步詳述這項投資計畫的細節。

在此之前，泰國政府已核准TikTok對該國的38億美元投資計畫。貝東塔28日在社群媒體X上表示，政府非常歡迎TikTok的計畫，那將幫助發展泰國的人工智慧（AI）、內容創作和人力資源技能。

包括泰國在內的許多東南亞國家，都吸引微軟、輝達、和蘋果等國際科技大廠前來投資，這些企業看上了這個快速數位化地區的成長潛力。

泰國去年獲得的投資承諾，比一年前躍增35%至1.14兆泰銖（333億美元），達到2014年來最高。泰國政府今年的目標是獲得至少價值1兆泰銖的新提案。

AI TikTok 泰國 社群媒體

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