快訊

時隔逾60年首次！全女性搭火箭上太空 名單驚見凱蒂佩芮等大咖

直播／大聯大晚間7點召開重訊記者會 說明重大決議事宜

聽新聞
0:00 / 0:00

「AI是等著破掉的泡沫」傳奇投資人再拋預言：將壓垮這類參與者

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
「泡沫預言家」葛蘭森表示，儘管AI帶給人類更有效率的未來，但泡沫終究會破滅。路透
「泡沫預言家」葛蘭森表示，儘管AI帶給人類更有效率的未來，但泡沫終究會破滅。路透

華爾街著名的「泡沫預言家」葛蘭森（Jeremy Grantham）表示，儘管人工智慧（AI）帶給人類更有效率的未來，但和所有曾經改變世界的技術一樣，終究會從高處墜落並傷害投資人

資產管理公司GMO共同創辦人葛蘭森日前在彭博Merryn Talks Money播客節目中，將AI科技的發展的與19世紀英國鐵路的擴張相比。他說，「當時所有人都輸得精光，那是史上最驚人的泡沫之一」，儘管當時有大量資金注入這些網絡、提振了國內生產毛額（GDP）和生產力，但「每個真正重要的新科技，都曾出現過泡沫」。

現年86歲的葛蘭森以其悲觀預言著名，他認為股市會湧現巨大賣壓的預測偶而會應驗，但近期在預測疫後股市時卻失準。他認為，「當時股市飆漲的情況，就快要接近2000年時的科技泡沫」，但這個破滅卻被AI投機潮打斷。

葛蘭森表示，2022年ChatGPT的問世，為經濟注入急需的資金，但這個產業最終會壓垮小型參與者，就像網路泡沫起落的時候一樣。

此外，儘管AI投資熱潮和@@@加密貨幣@@@將科技股估值推至高檔，葛蘭森對市場堅定的樂觀主義提出警告。他說，比特幣和加密貨幣不會「生產任何東西」，「從物質的層面來看，他們都不是交易媒介，但被炒作的很兇」。

AI ChatGPT 加密貨幣 投資人 比特幣 科技股 貨幣

延伸閱讀

男子謊稱匯款買精品包 中市警攔阻加密貨幣詐騙

還記得「7分上大學」奇異現象嗎？ 「稻德國真遠」五大傳奇學校的終章

徵文即將截止！「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集

傳奇演員金哈克曼 身兼畫家、作家 95歲人生謝幕

相關新聞

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳「差點」出大包，恐怕已把執行長佛雷瑟（Jane Fr...

「AI是等著破掉的泡沫」傳奇投資人再拋預言：將壓垮這類參與者

華爾街著名的「泡沫預言家」葛蘭森（Jeremy Grantham）表示，儘管人工智慧（AI）帶給人類更有效率的未來，但和...

股市大盤已落入熊市 印尼盾貶到5年新低…央行承諾強力干預

在印尼盾貶至近五年來最低水準後，印尼央行承諾會強力干預匯市。在外資持續抽離資金之際，當地股市大盤已落入熊市。

5年88億美元！TikTok加碼投資泰國AI資料中心 科技大廠看上東南亞

中國大陸短影音平台TikTok承諾，未來五年將斥資88億美元在泰國各地建造AI資料中心，比原本設定的投資金額高逾一倍。

加密貨幣拋售加快！比特幣價格下挫 3個月來首跌破8萬美元

全球市場震盪之際，加密貨幣拋售速度正加快，尤其比特幣（Bitcoin）的價位，今天是3個多月來首次跌破8萬美元（約新台幣...

拋售加劇 比特幣已自歷史高點下跌25%

最大加密貨幣比特幣的跌勢加劇，與不到六周前才創下的紀錄高點相比，已經跌掉25%，交易員現在逆轉了川普當選美國總統之後所做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。