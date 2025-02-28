AI伺服器生產成本高 戴爾預期年毛利率下滑
戴爾（Dell Inc.）今天預測，2026會計年度經調整後毛利率將下滑，主因在激烈競爭的市場，建造人工智慧（AI）伺服器的成本上升，個人電腦業務也因需求疲軟落後。
路透社報導，即使宣布增加100億美元的庫藏股回購計畫，戴爾股價在盤後交易中仍下跌約2%。
戴爾的AI伺服器搭載了輝達（Nvidia）強大的晶片，在訓練支援ChatGPT等聊天機器人的大型語言模型時，能處理密集的運算需求。
這提振了市場對戴爾與美超微（Super MicroComputer）等競爭對手產品的需求。戴爾預估AI伺服器出貨的年營收將達150億美元，比截至1月31日的2025會計年度的98億美元營收高53%。
但這些AI驅動的伺服器製造成本高昂，壓縮毛利率。戴爾預估年度調整後的毛利率將下滑約100個基點。
戴爾表示，由於與馬斯克（Elon Musk）的xAI新創公司簽署協議，截至2月27日，積壓的AI伺服器訂單增至約90億美元。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，戴爾預估調整後年獲利為每股9.30美元，高於分析師預期的9.23美元。戴爾年營收預測中位數為1030億美元，與市場預期一致。
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