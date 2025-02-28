快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

歐盟執委會主席訪印度談FTA 目標消除貿易壁壘

中央社／ 新德里28日專電

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）率團訪問印度，就自由貿易協定（FTA）展開談判，雙方的目標鎖定在消除貿易壁壘上。

美國總統川普批評歐盟的成立是為了「搞砸美國」，並揚言對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅，這讓歐盟這趟印度行的重要性又再往上提高，據悉雙方此行主要關注的焦點，將放在貿易問題上。

根據歐盟執委會（European Commission）行前簡報，范德賴恩這次率20名歐盟的執委造訪印度，一行人27日飛抵德里，在兩天的行程中將陸續和印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、印度總理莫迪（Narendra Modi）見面，商討包括貿易、安全等面向的合作。

范德賴恩在X上說：「在衝突和競爭激烈的時代，你需要能信賴的朋友，對歐洲來說，印度就是這樣的朋友和戰略盟友。」

針對雙方的貿易合作，印度可能會就包括「碳邊境稅」（CBAM）在內的非關稅壁壘（non-tariffbarriers）向歐盟表達關切，因為相關措施將對印度的微型、小型、中型企業產生不小的影響。

不少已開發國家會以環保為名，將這類稅當作非關稅壁壘，不過即便致力於環保，印度希望把永續性相關的議題，視為非貿易的問題，因此會與歐盟討論CBAM、森林砍伐等問題，但期盼不要將這些和貿易混為一談。

至於歐盟在這場貿易談判中的關鍵目標，就是要消除貿易相關的壁壘，幫助歐洲企業，尤其是小型企業達成擴大出口的目標。而基於對等，印度政府也得取消為印度企業，尤其微型、小型、中型企業設置的貿易壁壘。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，歐盟是印度最大的貨物貿易夥伴，2023年到2024年間，雙邊貨物貿易總額超過1370億美元（約新台幣4.5兆元），服務貿易額超過510億美元（約新台幣1.6兆元），且過去10年，雙邊貿易額成長了90%。

印度 朋友 歐盟

延伸閱讀

經貿疑慮加深…歐盟高調訪印度 「聯印制中」 擬推動新戰略夥伴議程

歐盟「潔淨產業新政」投入3兆元支持歐洲製造

歐洲也來搶！歐盟向烏克蘭提「關鍵物料協議」 1句話狠酸川普

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前入盟

相關新聞

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳「差點」出大包，恐怕已把執行長佛雷瑟（Jane Fr...

拋售加劇 比特幣已自歷史高點下跌25%

最大加密貨幣比特幣的跌勢加劇，與不到六周前才創下的紀錄高點相比，已經跌掉25%，交易員現在逆轉了川普當選美國總統之後所做...

Nvidia拋掉的AI概念股SoundHound營收翻倍 上調今年展望 股價飆9%

輝達（Nvidia）最近全數出清的AI概念股SoundHound AI周四公布了優於預期的財報，上季營收足足增加一倍。該...

東京通膨放緩程度超預期 料不影響日銀升息前景

日本總務省今（28）日公布的數據顯示，2月東京通膨放緩的程度超過預期，不過這主要是因為政府用來抵消民眾能源成本上漲的其他...

川普關稅的不確定性扼殺美股動能交易 投資人找避風港改抱防禦股

過去兩年來，華爾街交易員不管價格、基本面或是經濟背景如何，通過對熱門股票的狂熱追逐賺到不少錢。不過，這樣的日子似乎要結束...

美商務高官人選：台積電晶片流向華為報導令人憂

美國總統川普提名負責監督出口政策的官員今天表示，有關台積電生產數十萬顆晶片流向中國華為公司的報導「令人極為擔憂」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。