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拋售加劇 比特幣已自歷史高點下跌25%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣已自歷史高點下跌25%。路透
比特幣已自歷史高點下跌25%。路透

最大加密貨幣比特幣的跌勢加劇，與不到六周前才創下的紀錄高點相比，已經跌掉25%，交易員現在逆轉了川普當選美國總統之後所做的押注。

今日新加坡早盤，觸及去年11月11日以來的最低點，10時過後，跌幅縮小至2.6%，報82,220美元。其他加密貨幣也普遍下跌，乙太幣、Solana、XRP最近幾天都暴跌。

這次的加密幣拋售潮，凸顯出數位資產的命運轉變發生得相當迅速。去年11月川普贏得大選後，加密幣資產強勁上漲，比特幣一路上攻，在1月20日川普就職典禮當天，觸及109,241美元的歷史高點。但之後情勢丕變一路下跌，投資人擔心新總統的強硬立場，同時對美國經濟存在更廣泛憂慮。

投資人的整體風險偏好轉變，為加密貨幣帶來了壓力。標普500指數本周下跌，美國消費者信心數據顯示對美國經濟前景的質疑。

川普 美國 貨幣

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