快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

Nvidia拋掉的AI概念股SoundHound營收翻倍 上調今年展望 股價飆9%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI概念股SoundHound上季營收增長一倍，上調了今年的營收展望。路透
AI概念股SoundHound上季營收增長一倍，上調了今年的營收展望。路透

輝達（Nvidia）最近全數出清的AI概念股SoundHound AI周四公布了優於預期的財報，上季營收足足增加一倍。該公司調高今年的營收展望，股價應聲在盤後交易大漲9%。

第4季的營收為3,450萬美元，高於市場預期的3,370萬美元。與一年前營收1,710萬美元相比增加101%，比起第3季增加89%明顯加速。

SoundHound表示，其基於語音的AI產品對於主要速食餐廳具有吸引力，最近透過與英國漢堡王和Peet's Coffee的交易進行擴張。

執行長Keyvan Mohajer受訪表示，這是歷來的最強表現。「餐廳採用我們語音客服的速度正在加快。SoundHound已經是最大供應商，支援數十個知名品牌和10,000多個地點。」 

他樂觀看待今年稍早在CES推出的車載語音商務平台能創造更多獲利，該平台允許人們直接從汽車資訊娛樂系統訂購食物。

Mohajer還討論了SoundHound和Nvidia的關係，這是市場關注的熱門話題。Nvidia向美國證券交易委員會提交的13F申報資料顯示它已出脫SoundHound持股，導致SoundHound股價在14日暴跌28%。

Mohajer說，「在我們看來，這有點反應過度」。對於Nvidia的投資理念，「我們的印象是，他們不是為了持有上市公司股票而投資，而是為了創建一個生態系統和創建一個聯盟，這些好處已經在Nvidia對SoundHound的投資中得到了體現和驗證」。他說，兩家公司仍然有「合作」，SoundHound將在下月Nvidia GTC大會上展示其語音助理。 

SoundHound管理層認為，DeepSeek刺激AI模型激增能嘉惠SoundHound，一些模型是開源的，使其運行更準確平台的同時能降低成本。

SoundHound現在預計2025年營收將在1.57億至1.77億美元之間，高於先前預估的1.55億至1.75億美元。華爾街預期1.653億美元。該公司仍處於虧損，上季虧1,900萬美元，約為一年前的兩倍。

漢堡王 語音 餐廳

延伸閱讀

憂美國貿易新政策衝擊 日經指數跌逾3%

我大灰寶！Hobby Sakura《勝利女神：妮姬》灰姑娘1/4比例模型開賣

美科技股災台積電ADR跌近7% 法人：台股開盤壓力大

美股那斯達克指數創一個月最大單日跌幅 Nvidia財報後重挫逾8%

相關新聞

拋售加劇 比特幣已自歷史高點下跌25%

最大加密貨幣比特幣的跌勢加劇，與不到六周前才創下的紀錄高點相比，已經跌掉25%，交易員現在逆轉了川普當選美國總統之後所做...

Nvidia拋掉的AI概念股SoundHound營收翻倍 上調今年展望 股價飆9%

輝達（Nvidia）最近全數出清的AI概念股SoundHound AI周四公布了優於預期的財報，上季營收足足增加一倍。該...

東京通膨放緩程度超預期 料不影響日銀升息前景

日本總務省今（28）日公布的數據顯示，2月東京通膨放緩的程度超過預期，不過這主要是因為政府用來抵消民眾能源成本上漲的其他...

川普關稅的不確定性扼殺美股動能交易 投資人找避風港改抱防禦股

過去兩年來，華爾街交易員不管價格、基本面或是經濟背景如何，通過對熱門股票的狂熱追逐賺到不少錢。不過，這樣的日子似乎要結束...

美商務高官人選：台積電晶片流向華為報導令人憂

美國總統川普提名負責監督出口政策的官員今天表示，有關台積電生產數十萬顆晶片流向中國華為公司的報導「令人極為擔憂」

美科技巨擘疾呼川普調整晶片出口管制 以免盟友投奔中國

包括微軟和亞馬遜在內、總市值超過8兆美元的美國科技巨擘，正敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，擔心這會將美國的盟友推向競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。