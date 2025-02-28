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東京通膨放緩程度超預期 料不影響日銀升息前景

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
2月東京通膨放緩程度超過預期。路透
2月東京通膨放緩程度超過預期。路透

日本總務省今（28）日公布的數據顯示，2月東京通膨放緩的程度超過預期，不過這主要是因為政府用來抵消民眾能源成本上漲的其他補貼，扭曲了數據。彭博資訊分析，此最新通膨數據將不致於阻止日本銀行（央行）可能的進一步升息。

日銀總裁植田和男在周四南非開普敦的G20財金首長峰會後則是警告，美國關稅為全球經濟前景帶來高度不確定性，央行在制定貨幣政策時需保持警惕。

根據日本總務省的資料，2月扣除生鮮食品的東京消費者物價指數年增率為2.2%，低於市場預估的中位數2.3%，但還是高於日銀的目標。扣除生鮮食品和能源的東京通膨年增率是1.9%，代表基礎通膨保持穩定。彭博指出，只有在東京地區實施的教育補貼，使得東京的通膨增幅較日本全國趨勢更緩和。

日圓兌美元匯率在數據公布後一度走貶至150.15日圓兌1美元，後反轉回升，近午站回149.47左右。

專家研判，東京最新通膨數據趨緩，不會影響到日銀持續收緊貨幣寬鬆的升息路徑。彭博訪調經濟學家的預期是，上個月才升息的日銀，會等到夏天時再進一步升息。NLI研究所經濟研究主管Taro Saito說：「食品以外的通膨趨勢並未真的有太多改變，日銀會試圖持續逐步升息，今天的數據不會防止他們的行動。」

植田參加南非G20峰會後說：「包括關稅在內的美國政策前景，以及其他國家可能做出的反應，都存在非常大的不確定性。因此，我們需要仔細審視事態發展。」

他對最近長期利率上升不予置評，但他重申，如果債券殖利率不尋常地急升，日銀隨時準備採取緊急購債行動。

日本 東京 通膨

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