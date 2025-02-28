川普關稅的不確定性扼殺美股動能交易 投資人找避風港改抱防禦股

過去兩年來，華爾街交易員不管價格、基本面或是經濟背景如何，通過對熱門股票的狂熱追逐賺到不少錢。不過，這樣的日子似乎要結束了。

突然間，股市籠罩在經濟成長放緩的擔憂和川普政策帶來的更多不確定性之中。而且，正在扼殺所謂的動能交易，而這正是一直推動股市近期上漲的關鍵。

這意味，在2023年和2024年領漲標普500指數的科技、通信和非必需消費品類股，在2025年表現墊底。與此同時，通常屬於防禦類股的醫療健保和消費必需品等，在2025年反而處於領先位置。

Roth Capital Partners的首席市場技術員JC O’Hara表示：「當投資人看到防禦股反彈時，他們的防守情緒會更強烈。」

標普500指數周四再次挫低，今年來累計下跌0.3%，跑輸歐洲甚至加拿大基準股指。美股基準指數本周已下跌2.5%，本月下跌3%。

與此同時，對股市投資人的打擊還在繼續。輝達周四寫下DeepSeek引發暴跌以來的最大跌幅，此前該公司公布的財報穩健但不夠驚豔。經濟數據顯示，商業活動、通膨預期、消費者信心指數和首次申領失業救濟金人數表現疲軟。債市投資人加碼美債，開始押注聯準會很快就要從擔心通膨頑固難降轉向擔心經濟成長放緩。

O’Hara說：「標普500指數歡迎殖利率下降，但當下跌如此快速和劇烈時，投資人的第一反應是問，出了什麼問題。」他補充說，市場將債券的上漲解讀為防禦性行為，這也加速了從風險較高、追逐趨勢的交易中的退出。