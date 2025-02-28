陸投資客違法經營日租房間 泰國政府要查

曼谷近日傳出中國投資客買下公寓大廈，再把房間以日租方式出租給遊客的事件。在泰國若沒有旅館執照，經營日租是違法的，曼谷市政府已著手調查，內政部長也下令調查此事。

泰文臉書（facebook）粉絲專頁Drama-Addict近日發文指出，中國的投資者在曼谷買了公寓大廈之後，再把房間以日租方式出租給遊客，這些投資者在路邊設置有密碼鎖的盒子，把公寓的鑰匙或感應卡放在裡面，讓遊客自行取走。

這些公寓大廈的出租多是透過網路平台，但根據泰國旅館法，沒有取得旅館經營執照就執行旅館業務，將被罰款2萬泰銖（約新台幣1萬9400元），沒立即停業的話每天加罰1萬泰銖，多數的公寓大廈也禁止住戶經營短期出租業務。

民族報（The Nation）報導，警方調查發現這樣的違法出租業務多集中在曼谷鬧區的素坤逸路（Sukhumvit），且應該出自同一個違法的中國生意網絡，曼谷市政府已著手調查此事。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述不具名的摩托車店老闆指出，有人向他表示會付給他1個月1萬泰銖，要在他店面附近設置密碼鎖盒，幾乎每天都會有外國人來取鑰匙，他表示不知道這是非法的，會配合警方調查。

內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）也已下令相關單位調查此事。他指出，任何想出租房間的人必須要有執照，以符合內政部的法規，他也表示，外國人擁有公寓大廈單位的比例會維持在49%。