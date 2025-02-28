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黃金跌破2,900美元 油價漲逾2%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格27日跌破每英兩2,900美元。 路透
紐約黃金現貨價格27日跌破每英兩2,900美元。 路透

美國總統川普的關稅行動周四（27日）推動美元上漲，導致黃金價格跌破2,900美元關卡，至兩周多來最低，金價正邁向今年以來的首次周線下跌。川普確認將按計畫對墨西哥和加拿大加徵關稅，引發市場擔憂美國的原油供應可能受到干擾，周四美國西德州原油價格上漲2.52%，是六周來最大漲幅；布蘭特原油漲幅也有2.08%。

周四隨著美元上漲，紐約黃金現貨價格收盤跌破每英兩2,900美元關卡至2,877.52美元，跌幅1.33%，是兩周多來最低點，盤中更曾一度下跌1.66%。美元走強會使黃金對非美元投資人變得更加昂貴，削弱吸引力。同時，周四之前，黃金在今年已漲超過9%，承受了獲利回吐壓力。本周金價可能出現今年的首次周線下跌。

投資人的焦點現在轉向今（28）日稍後公布的美國1月個人消費支出（PCE）核心平減指數，以判斷聯準會利率政策前景。

Allegiance Gold營運長Alex Ebkarian對金價展望仍然樂觀，他說：「黃金的走向非常明顯，這些短期顛簸和一些獲利了結，只是周期的正常組成」。

油價方面，布蘭特原油期貨周四收漲1.51美元，或2.08%，報每桶74.04美元。美國西德州原油期貨上漲1.73美元，或2.52%，報70.35美元。

彭博資訊分析，墨、加兩國是美國兩大原油供應國，美國目前每日自加拿大進口約400萬桶原油，自墨西哥進口約40萬桶。川普的關稅措施可能擾亂北美原本緊密整合的石油行業，並提高對美國本國原油的需求，以填補加拿大或墨西哥為避稅而不賣到美國的原油。然而，美國許多煉油廠是為處理加、墨的重質原油而建造。

周四影響油價的另一因素是，川普撤銷美國石油巨人雪佛龍（Chevron）在委內瑞拉的營運許可，市場擔憂供應受到更多限制，因為這代表了雪佛龍將無法再出口委內瑞拉原油。目前雪佛龍每日在委內瑞拉出口約24萬桶原油，超過委內瑞拉石油總產量的四分之一。

儘管油價周四走高，但仍在邁向去年9月以來最大月度跌幅，畢竟貿易戰開打將抑制美國和中國大陸的經濟成長和能源需求前景。

PVM分析師Tamas Varga也提到，除非關稅和東歐和平出現明確路徑，否則「油價將繼續處於守勢，僅會出現零星的、自發的、基於頭條新聞的反彈」。他認為，「對等關稅、稅收和支出削減可能會加大通膨壓力，並削弱經濟成長」。

油價 美國 黃金

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