美工程軟體製造商Autodesk將裁1,350人 裁員比9% 聚焦提升獲利

美國工程軟體製造商歐特克（Autodesk）計劃裁減約1,350名員工，裁員比約為9%。該公司執行長Andrew Anagnost在致員工函中表示，取消這些職位是為了改變公司的銷售流程並加速對AI的投資。

Anagnost否認這項決定是「任何第三方施壓的結果」。此前，包括維權股東Starboard Value在內的投資人Autodesk要求更廣泛地關注獲利能力。

根據彭博資訊，Autodesk是近年避免大裁員的大型科技公司之一。但去年，該公司在會計調查延遲財務申報並導致財務長被撤換後，面臨投資人的審視。Starboard一直想推動變革，例如提高毛利率並敦促董事會考慮更換執行長Anagnost。

Autodesk預計整頓費用在1.35億至1.5億美元間。該公司另將縮減部分設施。Autodesk在一份申報資料中表示，預計2026年1月底止的本年度結束前完成削減計畫。

Autodesk股價周四下跌1.16%、收在282.35美元後，盤後上漲逾1%。該股今年來下跌4%。