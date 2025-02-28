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戴爾的AI伺服器積壓訂單激增 營收展望強勁 但未能緩解利潤擔憂

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戴爾（Dell）因AI伺服器積壓訂單激增而給出強勁的營收收展望。路透
戴爾（Dell）因AI伺服器積壓訂單激增而給出強勁的營收收展望。路透

戴爾（Dell）對AI伺服器的銷售前景抱持樂觀態度，儘管投資人仍然擔心這些產品的獲利能力。

在截至2026年1月的本年度，Dell的AI伺服器出貨目標是150億美元。比起截至1月底的上年度出貨98億美元，躍增約50%。

因運行AI工具而生出的運算需求，促成戴爾、美超微和惠普等高功率伺服器製造商蓬勃發展。戴爾營運長Jeff Clarke周四在一份聲明中表示，在與馬斯克旗下xAI和其他客戶談成新交易後，該公司AI伺服器積壓訂單躍增到90億美元。 

Clarke說：「隨著我們將AI從最大型雲端服務供應商擴展到大企業和邊緣運算市場，我們的AI前景非常光明。」

儘管如此，戴爾本年度毛利率將比去年少1個百分點。AI硬體擠壓公司的獲利能力，主要是因為需要輝達（Nvidia）提供昂貴晶片。

戴爾高管在周四電話會議上被問到有關AI伺服器如何影響獲利率等問題。Clarke在電話會議上表示，雖然使用Nvidia最新Blackwell晶片的伺服器部署有較低的獲利率，但戴爾將能賣出獲利率較高的產品，例如與伺服器一起銷售儲存設備。

戴爾提供了財測，調整後每股盈餘為1.65美元，第1季營收為225億至235億美元。分析師共識預期是調整後每股盈餘1.78美元，營收236億美元。

至於全年營收展望，預計會介於1,010億至1,050億美元間，調整後每股盈餘約9.30美元。市場預估營收1,030億美元、每股盈餘9.24美元。

至於在第4季，銷售增長7.2%至239億美元，剔除部分項目的每股盈餘是2.68美元。分析師平均估計246億美元和2.5美元。

戴爾的基礎設施部門產生營收114億美元，分析師平均預估118億美元。其中21億美元來自AI伺服器出貨，華爾街預期27.7億美元。電腦業務增加1%至119億美元，主要是消費者PC銷售下降12%。企業PC銷售增加5%到100億美元。

財報發布後，戴爾盤後股價最初勁揚6.6%，但後來漲幅回吐下跌約1.4%。該股在正常交易時段下跌6.76%，收在107.83美元。

Dell 分析師 馬斯克

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