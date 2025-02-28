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美元大漲 創兩個多月最大單日漲幅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓韓亞銀行一位行員正在整理大批美元現鈔。歐新社
南韓韓亞銀行一位行員正在整理大批美元現鈔。歐新社

美元周四（27日）大漲，創下兩個多月來最大單日漲幅，因為美國總統川普表示，對加拿大和墨西哥的25%關稅勢將在3月4日生效；川普的最新關稅談話，蓋過了美國經濟成長放緩的影響。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）周四大漲0.78%， 至 107.244，創下去年12月18日以來最大單日漲幅。

加拿大總理杜魯多說，如果美國下周二對加拿大進口商品徵收關稅，加拿大「將立即做出極為強烈的回應」。加元兌美元周四下跌0.69%，報1美元兌1.44加元；墨西哥披索兌美元下跌 0.12%，報1美元兌20.464披索。

美國最新公布的經濟數據顯示，上周美國初領失業金人數增至24.2萬，攀抵今年最高。數字一出，美元一度收窄漲幅。另根據美國商務部資料，第4季美國國內生產毛額（GDP）年增率為2.3%，第3季時的增速則有3.1%。

不過在川普強調對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅將於3月4日如期生效之後，美元又再迅速回升。

BNY首席市場策略師Bob Savage說：「這是一個人們不知道發生了什麼的世界，所以，他們會在進行更大的投資之前，等待情況更加明朗。匯市因而出現一些觀望，更容易出現這種快速補漲補跌的情況。」

日圓兌美元周四下跌0.48% 至 149.81日圓。日本銀行（央行）總裁植田和男周四說，圍繞著美國關稅以及其他國家可能如何應對的事態發展，存在很大的不確定性。

歐元兌美元下跌0.74%，報1歐元兌1.0405美元，創1月2日以來的最大跌幅。路透訪調82位經濟學家一致預測，歐洲央行（ECB）將在下周降息至2.50%，他們還認為年中之前會再降息兩次。

美國聯準會（Fed）的降息前景如今已變得不那麼清晰，市場預期年底前會降息58個基點；而6月會議前至少降息25個基點的可能性，不超過50%。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）周四說，Fed的利率政策目前將維持不變。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）也表示，支持美國短期借貸成本維持在當前區間。

加拿大 川普 美國

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