惠普獲利展望遜於預期 因關稅衝擊 將裁員逾1,000人省成本

惠普（HP）提供的本季獲利展望不如分析師預期，因零組件成本上升和川普對中國大陸商品加徵關稅帶來負面影響。該公司的應對包括持續轉移製造業務並且購入更多庫存。本年度結束前還將裁員超過1,000人。盤後股價下跌4%。

惠普周四盤後公布，預計在截至4月底的本季，調整後每股盈餘將為75至85美分。分析師平均預期85美分。

惠普執行長Enrique Lores表示，零組件成本上升以及美國對中國大陸進口商品加徵關稅使得盈利承受重壓。他補充說，供應鏈多元化正在幫助惠普減輕大部分影響，到本年度（10月底止）結束前，惠普在北美銷售的90%以上產品都將在中國以外地區製造，來自中國的比率不到10%。

惠普股價在盤後下跌4%至31.8美元，周四正常交易時段下跌2%到33.13美元，今年以來累漲2%。

在截至1月底的上季，營收成長2.4%至135億美元，比分析師平均預期的134億美元高出1億美元。

PC業務的營收增加2%到92億美元，表現優於分析師預計的90億美元，這是因為商用PC和AI PC在內的領域帶來動能。商用PC的營收增長10%，消費者PC則下降7%。另一方面，印刷業務營收下滑2%到43億美元。分析師的預期是42.5億美元。

惠普表示，上季末庫存為84億美元，高於前一季的77億美元。財務長Karen Parkhill說，庫存增加是「關稅緩解戰略」的一部分，不致影響自由現金流。

惠普還表示，正擴大目前正在進行的削減成本計畫，本年度終了前會裁員1,000至2,000人，那能讓每年額外節省3億美元。