美股那斯達克指數創一個月最大單日跌幅 Nvidia財報後重挫逾8%

美股主要指數周四普遍下跌，那斯達克100指數創一個月來最大單日跌幅，收在去年11月以來最低水準，主要受累於晶片製造商輝達（Nvidia）大跌，該公司稍早公布的財報不夠驚豔，投資人也擔心川普關稅衝擊以及反映出美國經濟正在降溫的數據。

標普500指數急跌1.59%，收5,861.57點；那斯達克指數重挫2.78%至18,544.42 點；道瓊工業指數下跌0.45%，以43,239.50點做收。

Nvidia暴跌8.5%，市值蒸發2,740億美元，此前該公司發布的季度毛利率預測不及預期，蓋過樂觀的營收預測帶來的提振。

中國大陸DeepSeek於1月推出的低成本AI模型使華爾街的人工智慧熱降溫，而本周一份分析師報告暗示微軟將取消部分資料中心的租約，也引發了人們對AI產能過剩的擔憂。

由於Nvidia的業績和財測未能讓對其寄予厚望的投資人眼前一亮，股價已從1月6日觸及的創紀錄高點下跌近20%。

Certuity投資長Scott Welch說：「Nvidia的財報不錯，但與過去一段時間發布的重磅財報相比是小巫見大巫。」

Miller tabak+策略師Matt Maley也表示，Ｎvidia業績不錯，但沒有大幅緩解投資人對於AＩ公司獲利可能不如期望那般強勁的擔憂。

晶片製造商博通大跌超過7%；超微（AMD）下跌5%，導致費城半導體指數重挫6.1%。

美國交易所成交放量，累計成交158億股，相較下，過去20個交易日的日均成交量為153億股。

雖然科技股下跌，但市場的其他部分上漲。標普能源指數上漲 0.5%，之前美國總統川普取消石油巨擘雪佛龍在委內瑞拉的經營許可，導致原油價格飆升。

此外，數據顯示上周初請失業救濟金人數增幅超過預期，另一份報告則確認第4季的經濟成長放緩，也影響了投資人的情緒。

過去一周出爐的數據顯示，經濟正停滯不前，這種擔憂使得美國三大股指可能出現月跌幅。

在貿易方面，川普提出對歐洲汽車和其他商品徵收25%的對等關稅。他還表示，對墨西哥和加拿大的關稅將於下周二生效。

鑑於關稅威脅，投資人愈發擔心美國經濟可能面臨「停滯性通膨」情境，堪薩斯聯準銀行總裁施密特表示， 聯準會可能需要平衡成長擔憂與通膨風險。

投資人關注將於周五公布的個人消費支出價格指數（PCE），這是聯準會首選的通膨指標。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易商預計聯準會將在今年剩餘時間降息至少50個基點。