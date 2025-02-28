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台積電ADR重挫6.95% 較台北交易溢價縮小至14.30%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（27日）重挫6.95%，收在181.09美元，較台北交易溢價縮小至14.30%。費城半導體指數同日亦大跌6.09%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌193.62點或0.45%，收在43,239.50點；標普500指數下跌94.49點或1.59%，收在5,861.57點；那斯達克指數下跌530.85點，或2.78%，收在18,544.42點。

台灣加權股價指數周四下跌349.37點，收在23,053.18點，台積電（2330）跌20元或1.89%，收在1,040.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 164.59 -7.47 171.00 -3.75

中華電 CHT 127.90 +0.39 128.00 -0.08

台積電 TSM 1,188.67 -6.95 1,040.00 +14.03

聯電 UMC 41.88 -3.33 43.70 -4.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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