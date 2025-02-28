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AI類股重挫、川普再提關稅 美股收黑

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
輝達（NVIDIA）27日股價收挫8.5%。(路透)
輝達（NVIDIA）27日股價收挫8.5%。(路透)

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）雖繳出亮眼財報，但投資人期待似乎更高，輝達股價今天收挫8.5%，加上美國總統川普（Donald Trump）再提關稅，拖累美股主要指數收黑。

道瓊工業指數下跌193.62點或0.45%，以43239.50點作收。

標準普爾500指數挫跌94.49點或1.59%，收5861.57點。

科技股那斯達克指數下挫530.84點或2.78%，收18544.42點。

費城半導體指數重摔304.07點或6.09%，收4686.75點。

半導體 指數 科技股

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