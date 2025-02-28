聽新聞
0:00 / 0:00
AI類股重挫、川普再提關稅 美股收黑
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）雖繳出亮眼財報，但投資人期待似乎更高，輝達股價今天收挫8.5%，加上美國總統川普（Donald Trump）再提關稅，拖累美股主要指數收黑。
道瓊工業指數下跌193.62點或0.45%，以43239.50點作收。
標準普爾500指數挫跌94.49點或1.59%，收5861.57點。
科技股那斯達克指數下挫530.84點或2.78%，收18544.42點。
費城半導體指數重摔304.07點或6.09%，收4686.75點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言