AI類股重挫、川普再提關稅 美股收黑

本月，馬來西亞政府宣佈該國公務員全面開始採用Google的AI工具，在寫文件、製作影片、開會紀錄、民眾回饋方面，可以節省多少時間？被期待轉型的公務員又必須具備什麼能力？

2025-02-28 07:25