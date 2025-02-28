川普撤銷雪佛龍在委內瑞拉營運許可 國際油價大漲
美國總統川普（Donald Trump）撤銷美國石油巨擘雪佛龍公司（Chevron）在委內瑞拉營運的許可後，油市供應疑慮再現，國際油價今天上漲逾2%。
與此同時，投資人仍密切關注俄烏戰爭達成和平協議的跡象，協議可能導致俄羅斯石油供應量增加。
紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲1.73美元或2.5%，來到每桶70.35美元。
倫敦北海布倫特原油4月交割價上漲1.51美元或2.1%，來到每桶74.04美元。
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