快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

輝達財報佳 毛利率有隱憂

經濟日報／ 編譯季晶晶林文彬／綜合外電
輝達（NVIDIA）26日公布上季營收和獲利均超出華爾街預期。路透
輝達（NVIDIA）26日公布上季營收和獲利均超出華爾街預期。路透

輝達（NVIDIA）26日公布上季營收和獲利均超出華爾街預期，財測同樣優於市場預測，但超越程度並未如先前一樣驚人。尤其上季毛利率較一年前低，其他方面的支出也增加，並預告本季毛利率還會繼續下滑，引發市場疑慮。

輝達財報、財測均相當強勁，但並未對股價帶來太大助力，輝達26日盤後股價一度走高，終場仍跌逾1%，27日早盤股價震盪。摩根士丹利對輝達仍充滿信心，認為輝達過渡期的問題正在逐漸消退，毛利率承壓也只是暫時的。

摩根士丹利認為，AI支出並非泡沫而是周期性的，Blackwell的全面爆發即將到來，市場熱情將在未來六至九個月內重燃，重申對輝達「增持」評級，將目標價上調至162美元，代表有23%的上漲空間。

輝達表示，新一代AI晶片Blackwell年度第4季（截至今年1月26日）創造110億美元營收，兌現了去年預測該款新產品銷售會很強勁的說法。這款新晶片占該公司資料中心部門營收的近三分之一。輝達財務長柯蕾絲說，Blackwell的銷售在截至4月底的本季預料將「大幅成長」。

整體而言，輝達上季營收增78%、達393億美元，創新高；淨利增加80%、達220億美元。展望本季營收預計約430億美元，上下浮動2%，高於分析師預估的420億美元左右。最新財測意味本季營收年增率約65%，遠低於去年同期。

營收 輝達

延伸閱讀

輝達財測緩解市場對AI需求擔憂 美股開盤走高

仁寶財報／去年淨賺100.42億元 擬發現金股利1.3元、總額達61億元

成熟晶片價格被中企「打下來」 外媒驚呼：只剩三分之一

台積電下跌15元 台股盤中跌勢擴大

相關新聞

美通膨膠著 強化緩降息風向

美國去年第4季國內生產毛額（GDP）年增率為2.3%，與之前公布的初估值相同，也符合市場預估，2024年全年經濟成長率維...

日產拚翻身 擬撤換CEO

彭博資訊引述消息人士報導，日產汽車因為獲利連續不佳，加上與本田的合併談判破局，現正草擬計畫，要撤換社長暨執行長內田誠。日...

美經濟榮景 靠富人消費支撐

美國經濟愈來愈靠有錢人的消費來支持。穆迪分析公司指出，所得前10%的家庭（年收入25萬美元以上者）靠著從股市、房地產及其...

賓士瘦身 擬在陸裁員15%

彭博資訊27日引述知情人士報導，德國豪華車廠賓士預計在中國大陸最多裁員15%，主要針對融資與銷售部門，以因應競爭日趨激烈...

輝達財報佳 毛利率有隱憂

輝達（NVIDIA）26日公布上季營收和獲利均超出華爾街預期，財測同樣優於市場預測，但超越程度並未如先前一樣驚人。尤其上...

輝達財務長：顯卡熱銷 業務將噴發

輝達RTX50系列新顯卡熱銷，市場供不應求，財務長柯蕾絲（Colette Kress）26日表示，感恩節、耶誕節的遊戲硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。