輝達財報佳 毛利率有隱憂

輝達（NVIDIA）26日公布上季營收和獲利均超出華爾街預期，財測同樣優於市場預測，但超越程度並未如先前一樣驚人。尤其上季毛利率較一年前低，其他方面的支出也增加，並預告本季毛利率還會繼續下滑，引發市場疑慮。

輝達財報、財測均相當強勁，但並未對股價帶來太大助力，輝達26日盤後股價一度走高，終場仍跌逾1%，27日早盤股價震盪。摩根士丹利對輝達仍充滿信心，認為輝達過渡期的問題正在逐漸消退，毛利率承壓也只是暫時的。

摩根士丹利認為，AI支出並非泡沫而是周期性的，Blackwell的全面爆發即將到來，市場熱情將在未來六至九個月內重燃，重申對輝達「增持」評級，將目標價上調至162美元，代表有23%的上漲空間。

輝達表示，新一代AI晶片Blackwell年度第4季（截至今年1月26日）創造110億美元營收，兌現了去年預測該款新產品銷售會很強勁的說法。這款新晶片占該公司資料中心部門營收的近三分之一。輝達財務長柯蕾絲說，Blackwell的銷售在截至4月底的本季預料將「大幅成長」。

整體而言，輝達上季營收增78%、達393億美元，創新高；淨利增加80%、達220億美元。展望本季營收預計約430億美元，上下浮動2%，高於分析師預估的420億美元左右。最新財測意味本季營收年增率約65%，遠低於去年同期。