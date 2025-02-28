輝達財報佳 毛利率有隱憂
輝達（NVIDIA）26日公布上季營收和獲利均超出華爾街預期，財測同樣優於市場預測，但超越程度並未如先前一樣驚人。尤其上季毛利率較一年前低，其他方面的支出也增加，並預告本季毛利率還會繼續下滑，引發市場疑慮。
輝達財報、財測均相當強勁，但並未對股價帶來太大助力，輝達26日盤後股價一度走高，終場仍跌逾1%，27日早盤股價震盪。摩根士丹利對輝達仍充滿信心，認為輝達過渡期的問題正在逐漸消退，毛利率承壓也只是暫時的。
摩根士丹利認為，AI支出並非泡沫而是周期性的，Blackwell的全面爆發即將到來，市場熱情將在未來六至九個月內重燃，重申對輝達「增持」評級，將目標價上調至162美元，代表有23%的上漲空間。
輝達表示，新一代AI晶片Blackwell年度第4季（截至今年1月26日）創造110億美元營收，兌現了去年預測該款新產品銷售會很強勁的說法。這款新晶片占該公司資料中心部門營收的近三分之一。輝達財務長柯蕾絲說，Blackwell的銷售在截至4月底的本季預料將「大幅成長」。
整體而言，輝達上季營收增78%、達393億美元，創新高；淨利增加80%、達220億美元。展望本季營收預計約430億美元，上下浮動2%，高於分析師預估的420億美元左右。最新財測意味本季營收年增率約65%，遠低於去年同期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言