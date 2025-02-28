輝達財務長：顯卡熱銷 業務將噴發
輝達RTX50系列新顯卡熱銷，市場供不應求，財務長柯蕾絲（Colette Kress）26日表示，感恩節、耶誕節的遊戲硬體需求依然強勁，但整體營收仍受供應限制影響，隨著供應問題可望陸續緩解，本季相關業務將迎來「噴發」。
法人認為，輝達RTX50系列新顯卡出貨轉順，將帶旺華碩、微星與技嘉等板卡廠後市。
柯蕾絲指出，輝達上季遊戲收入25億美元，季減22%，年減11%，主因出貨量受限。但隨著供應增加，本季將實現強勁的季增長。
她強調，新的GeForce RTX 50系列桌機和筆電用的GPU已經上市，專為遊戲玩家、創作者和開發者設計，融合了AI和圖形技術。
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