美經濟榮景 靠富人消費支撐

美國經濟愈來愈靠有錢人的消費來支持。穆迪分析公司指出，所得前10%的家庭（年收入25萬美元以上者）靠著從股市、房地產及其他資產所創造的財富大肆揮霍，這群人的消費占總消費支出的49.7%，是1989年有這項數據以來的最高水準，也比十年前的36%大幅提高。

穆迪首席經濟學者詹迪估計，單單是這群有錢人的支出，就占美國國內生產毛額（GDP）近三分之一。在2023年9月到2024年9月期間，這群人的消費支出增加12%，同期間工薪階層與中產家庭的支出反而減少。

他表示，「有錢人的財務狀況空前之好，支出空前之強，且經濟對這群人的依賴空前之高」。

過去四年來，美國富人的支出增幅高達58%，遠高於21%的累積通膨率；所得底層80%的民眾的支出增加僅增加25%，只比通膨率略高。

富人的購買力來自於過去幾年來股市及房市大漲；這雖顯示經濟情況良好，但也使擁有這些資產者與沒有資產者的財力差距持續擴大。

疫情期間，美國各所得階層的儲蓄全面增加，2022年初家庭的超額儲蓄高達2.6兆美元。之後通膨升高，大部分民眾都動用超額儲蓄來維持消費水準；但10%高收入者的超額儲蓄只從1.4兆降至1.3兆美元。