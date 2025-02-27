出售籃網隊15%股權進帳大 富比世香港富豪榜 蔡崇信財富增加最多
富比世（Forbes）發布2025香港富豪排行榜，台灣出生的阿里巴巴董事會主席蔡崇信排名第八，且是榜上財富增加最多的富豪；他去年賣出NBA籃網隊的部分持股，有助身家大漲。
富比世報導，蔡崇信在香港2025年富豪榜上名列第八，總資產達108億美元。他的財富一年來大增23億美元，原因之一是他去年6月以6.88億美元的價格，將籃網隊母公司BSE Global 15%的股權賣給美國億萬富豪科赫（Julia Koch）。
富比世2024年NBA最有價值球隊中，籃網隊排名第八，企業價值達48億美元，較2023年增加25%；相較於蔡崇信收購時的估值，更揚升一倍。蔡崇信熱愛籃球，出售籃網隊部分持股後，仍是BSE董事長與籃網隊主席。
與此同時，阿里巴巴1月發表的新AI模型通義千問Qwen，股價年增逾40%，也讓蔡崇信財富躍升。2024年9月為止的六個月間，阿里巴巴集團營收成長了5％至680億美元，淨利也增長了13%。
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