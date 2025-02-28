賓士瘦身 擬在陸裁員15%

彭博資訊27日引述知情人士報導，德國豪華車廠賓士預計在中國大陸最多裁員15%，主要針對融資與銷售部門，以因應競爭日趨激烈的大陸市場。英國超跑品牌奧斯頓馬丁為撙節支出，也計劃裁員5%。

消息人士說，這次裁員集中在中國的賓士融資與賓士銷售服務公司，他們難以與貸款條件較優異的當地國有銀行等機構競爭。

知情人士指出，裁員已經展開，但在本月加速進行，其中包括對合約到期的員工不再續約，最終的裁員規模是否達到15%仍不明朗。