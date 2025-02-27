高利率、高房價拖累 美國1月新屋銷售重摔10.5%

美國1月新屋銷售跌至三個月低點，主要是高房貸與高房價，使潛在買家卻步，是本季之初房市及整體經濟活動放緩的最新跡象。

美國商務部26日發布報告，1月新屋銷售大減10.5%、年化銷售量為65.7萬戶，不及市場估計的68萬戶。去年12月的數據從先前的69.8萬戶，上修到73.4萬戶。另外，儘管房屋供給升至2007年底來新高，1月房價中位數仍年增3.7％至44萬6,300美元，為2022年10月以來最高。

房貸利率高漲與房價，重創買房能力。買氣大減也可能反映上月暴風雪與酷寒天氣的影響。政策不確定下，房貸利率預料不會與當前水位相差太多，導致今春房市旺季的前景不明。

FWDBONNDS首席經濟學家魯普基表示，新屋銷售下滑，只是整體大局的一環，如今情況日益明朗，第1季季初的經濟活動極為緩慢。此前公布的1月零售銷售與就業成長雙雙放緩。