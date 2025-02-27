川普揚言對歐盟課重稅 亞股走勢震盪、收盤漲跌不一

亞洲股巿今天走勢震盪，收盤漲跌不一，投資人嘗試評估美國總統川普揚言對歐盟課重稅的最新一波關稅猛烈攻勢，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）季度營收再創紀錄，最新財報卻未能驚豔市場。

法新社報導，港股開盤後的表現再度成為亞股中的佼佼者。拜中國科技巨頭行情持續火熱之賜，今年漲幅高達2成的恆生指數一度站上24000點，為2022年以來首見。但是很快又出現回吐壓力，走勢在漲跌之間反覆，以下跌作收。

川普警告將對歐洲聯盟進口商品祭出25%關稅，亞股開盤漲跌互見。不過，他對加拿大和墨西哥所宣布的關稅措施，實施的時間點和課稅幅度引發一些混亂。分析師認為，他是否會延後實施或淡化這些措施，巿場看法仍不一。

施羅德投資集團（Schroders Plc）經濟學家仍然抱持樂觀看法，認為白宮的經濟政策會比川普打選戰時所提倡的更為溫和。

他們在一份備忘錄中寫道：「我們的『好鬥川普』情境所假定的高關稅和大規模驅逐，會讓美國經濟陷入停滯性通貨膨脹，或許還會導致世界其他國家陷入衰退。」

「不過上行風險也正隱隱浮現，（中國人工智慧新創公司）深度求索（DeepSeek）可能加快採用AI的步伐…油價大幅下跌也可能在2025年晚些時候緩和通膨壓力。」

日股基準日經指數今天收漲0.3%，來到38256.17點。港股恆生指數收跌0.3%，來到23718.29點。上證指數收漲0.2%，來到3388.06點。

至於其他亞股，首爾、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達股巿收跌。新加坡、雪梨、威靈頓股巿收漲。