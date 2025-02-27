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不甘示弱…亞馬遜緊追微軟 發表旗下首款量子運算晶片

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
亞馬遜27日發表旗下第一款量子晶片Ocelot。圖／路透
亞馬遜27日發表旗下第一款量子晶片Ocelot。圖／路透

繼微軟上周發表自家第一款量子運算晶片後，亞馬遜網路服務（AWS）27日不甘示弱，發表旗下首款量子晶片「Ocelot」，期能幫助亞馬遜這家電商巨頭打造出高效率的硬體系統，最終實現向第三方供應這類晶片的目標。

路透報導，這款原型晶片的運算能力僅為商用量子電腦所需算力的一小部分，但AWS相信這項技術有望大幅縮短量子運算的商用時間，預料能節省五年。

業界向來認為，一顆量子晶片大約需要100萬個物理量子位元，才能產生足夠數量的邏輯量子位元以發揮實用價值。

但AWS表示，「Ocelot」透過使用所謂的「貓量子位元」（cat qubit），僅需9個物理量子位元就能產生一個可運作的邏輯量子位元。AWS量子硬體總監潘特表示，AWS的方法未來可能讓量子電腦只需10萬個量子位元，而非100萬個，即可發揮實際用途。

量子電腦有望執行傳統電腦需耗費數百萬年才能完成的運算，並協助科學家開發新材料，如電池與新藥。然而，作為量子電腦基本元件的量子位元運算速度極快，但卻十分不穩定，容易出錯。

科學家

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