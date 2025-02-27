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無懼輝達財報瑕疵！大摩調升目標價至162美元 估能再漲23%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達公布上季財報後，摩根士丹利將輝達股票目標價調升至162美元。圖／路透
輝達公布上季財報後，摩根士丹利將輝達股票目標價調升至162美元。圖／路透

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達上季表現強勁，但股價未獲得明顯提振，26日盤後小幅下跌。儘管如此，摩根士丹利仍對輝達未來表現有信心，將股票目標價從152美元調升至162美元，評等維持在加碼。

大摩表示，輝達上季財報並不完美，但毛利率承壓和出口管制等挑戰只是暫時性因素，不會影響輝達長期成長軌道。以輝達股票26日收盤價（131.28美元）計算，大摩給的新目標價代表輝達股價仍可望從目前水準再漲23%。

大摩指出，輝達處於產品過渡期，上一代Hopper架構晶片仍貢獻資料中心事業三分之二收益，新一代Blackwell架構晶片則面臨空前複雜局面。即便如此，輝達上季仍締造亮眼成長率，大摩甚至以「半導體業史上前所未見」來形容輝達表現。

基於Blackwell需求可能很強及AI支出周期可望持續下去，大摩已將輝達2025年1月底開始的2026年度營收預測調升至1,967.46億美元，2027年度成長率預測也從14.6%上修至17%，2028年度成長率展望則維持在15%左右。

除了大摩，美銀證券（BofA Securities）也將輝達股票目標價調升至200美元，理由是輝達在AI領域位居霸主地位，Piper Sandler和TD Cowen則都把目標價維持在175美元。Piper Sandler提到Blackwell需求熱絡，TD Cowen則強調輝達在加速運算領域的戰略優勢。

半導體 成長率 摩根 輝達

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