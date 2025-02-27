兇手抓到了？幣圈最大竊案損失近5百億 FBI矛頭直指這國
虛擬貨幣交易所Bybit上週遭駭損失價值15億美元（約新台幣491億元）的數位資產，堪稱歷來加密貨幣業最大規模竊案，美國聯邦調查局今天指控是北韓駭客犯案。
法新社報導，總部位於杜拜的Bybit上週通報，駭客竊取了40萬個以太幣（ETH），美國政府今天把矛頭指向平壤。
根據美國聯邦調查局（FBI）發布的公開聲明：「虛擬貨幣交易所Bybit價值約莫15億美元的虛擬資產遭竊，（北韓）要負全責。」
FBI說，名為TraderTraitor、又稱之為「拉撒路集團」（Lazarus Group）的組織，犯下這次竊案，並說，他們「手法相當俐落，已經把部分竊取的資產轉成比特幣和其他虛擬資產，分散到多個區塊鏈的數以千計地址」。
FBI還說：「料想這些資產將進一步被洗白，最終轉換為法定貨幣。」
為了報復嘲諷北韓領導人金正恩的電影「名嘴出任務」（The Interview），拉撒路集團10年前被控駭入索尼影業（Sony Pictures）而聲名狼藉。
據稱拉撒路集團曾於2022年自Ronin Network竊奪價值6億2000萬美元的以太幣和穩定幣USD Coin，號稱是當時歷來規模最大的加密貨幣竊案。
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