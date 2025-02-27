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植物肉商Beyond Meat財報遜 宣布全球裁員約6%

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
Beyond Meat全球裁員以削減成本。圖／路透
Beyond Meat全球裁員以削減成本。圖／路透

美國植物肉製造商Beyond Meat上季虧損高於預期，宣布將解雇約6％的員工，加入其他消費品企業的裁員行列。

Beyond Meat表示將解雇44位員工，並暫停中國大陸的營運，當地會因此裁員約20人，占中國部門總人力的95%。該公司26日表示，此舉是為了削減成本並強化公司財務狀況。

越來越多企業宣布裁員，Beyond Meat是其中之一。百貨公司沙克斯全球（Saks Global）25日表示，正在解雇財務、法務及營運等部門的約5%人員；星巴克（Starbucks）本周也宣布，為加快整頓速度，將解雇1,100位企業員工；百事可樂（Pepsi）則在上周表示，將裁撤一些企業部門員工，以及美國食品部門職員。

Beyond Meat去年漲價，並開始削減營運成本，26日公布去年第4季的營收為7,670萬美元，經調整後的每股虧損為0.65美元，超出華爾街預期。

Beyond Meat股價26日跌4.3%收3.56美元，過去一年來股價腰斬。

美國 財務

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