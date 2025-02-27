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難壓地頭蛇？賓士去年全球銷量遭拖累 傳將在大陸裁員15%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
賓士傳在大陸裁員15%。圖／路透
賓士傳在大陸裁員15%。圖／路透

彭博資訊引述知情人士報導，德國豪華車廠賓士預計在中國大陸最多裁員15%，主要針對融資與銷售部門，以因應競爭日趨激烈的大陸市場。

消息人士說，這次裁員主要集中在中國的賓士融資與賓士銷售服務公司，他們難以與貸款條件較優異的國有銀行等機構競爭。

知情人士指出，裁員已經展開，但在本月加速進行，其中包括對合約到期的員工不再續約，最終的裁員規模是否達到15%仍不明朗。目前尚不清楚裁員行動是否影響賓士的大陸總部，或是與當地企業的合資工廠。

賓士的裁員舉措，凸顯外國車廠在大陸面臨的困境。比亞迪等靈活的本地車廠，以更快的上市速度與高科技含量的電動車贏得消費者青睞，傳統大品牌迅速敗陣。景氣降溫導致消費者花錢更謹慎，也形成另一股逆風。

不是只有賓士在精簡中國業務。去年陸媒報導保時捷在中國裁員的消息，寶馬（BMW）中國部門去年也未與部分員工更新合約，影響2%–5%員工，今年也有類似計畫。

賓士上月表示，去年中國銷量下滑7%，拖累了全球銷量。

BMW 保時捷

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