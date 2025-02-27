快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼與其妻 死於新墨西哥州聖塔菲家中

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

輝達公布財報…連2年將「1陸企」列為競爭對手 黃仁勳：大陸市場競爭激烈

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達公布上季財報，營收、獲利、財測都超出市場預期。路透
輝達公布上季財報，營收、獲利、財測都超出市場預期。路透

眾所矚目的AI巨頭輝達NVIDIA）公布財報，財報優於預期，不過在財報中，輝達將華為列為當前競爭對手之一，這是該公司連續第二年將華為列入競爭對手名單。輝達執行長黃仁勳表示，「大陸市場競爭激烈。華為和其他公司非常有活力，非常有競爭力。」

CNBC報導，輝達在提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K年度財務報告中，連續第二年將華為列為競爭對手。輝達之前至少有三年未把華為加入競爭者名單。

根據公告，輝達的五個產品類別中，有四個認定華為是對手，分別是晶片、雲端服務、運算處理及網路產品。

財聯社報導，輝達執行長黃仁勳表示，「大陸市場競爭激烈。華為和其他公司非常有活力，非常有競爭力。」

整個2025財年，輝達營收達到1305億美元，年增114%。其中2025財年英偉達中國區營收171.08億美元，為史上最高。目前，輝達2025財年中，53%的收入占比來自美國以外的地區。

金融時報24日引述消息人士的話報導，華為已將最新Ascend系列AI晶片良率從，一年前的20%倍增至接近40%，這代表此系列晶片的生產線首度轉虧為盈。華為已設下目標，要把良率進一步提升至60%，追上業界同類型晶片的標準。

報導引述消息人士指出，華為2025年計劃生產1萬顆Ascend 910C、3萬顆Ascend 910B處理器。相較之下，華為去年生產了2萬顆Ascend 910B，Ascend 910C則尚未開始量產。這些數據暗示，輝達在大陸的AI晶片銷售量依舊高於華為。

市場最近的傳言顯示，部分川普政府官員希望，進一步限制輝達不需執照即可出口至大陸的晶片數量及種類，並考慮對輝達專為大陸設計的晶片銷售設限。

輝達在提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K年度財務報告中，連續第二年將華為列為競爭對手。其中五個產品類別中，有四個認定華為是對手，分別是晶片、雲端服務、運算處理及網路產品。（截取自輝達10-K年度財務報告）
輝達在提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K年度財務報告中，連續第二年將華為列為競爭對手。其中五個產品類別中，有四個認定華為是對手，分別是晶片、雲端服務、運算處理及網路產品。（截取自輝達10-K年度財務報告）

NVIDIA 晶片 競爭力 美國 華為 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

DeepSeek會抑制AI投資？NVIDIA黃仁勳：投資人解讀錯方向了

中國AI新創公司DeepSeek如何取得輝達晶片？ 黃仁勳vs.梁文鋒網路聲量一決高下

工程領域諾貝爾獎！黃仁勳等七位AI巨擘獲獎 三大機器學習突破是關鍵

「AI教父」黃仁勳躋身全球富豪榜第十名！8大人生金句啟發成功：「來不及接住蘋果，也要成為第一個撿起來的人。」

相關新聞

市場評估川普最新關稅手段 日股收高

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）上季營收和財測優於預期，但未能給華爾街留下深刻印象，投資人正努力評估美國總統...

輝達公布財報…連2年將「1陸企」列為競爭對手 黃仁勳：大陸市場競爭激烈

眾所矚目的AI巨頭輝達（NVIDIA）公布財報，財報優於預期，不過在財報中，輝達將華為列為當前競爭對手之一，這是該公司連...

創辦家族收購計畫告吹 日本7-Eleven母公司股價重跌11%

日本7-Eleven母公司 Seven & i 控股公司股價今天重挫逾11%，因創辦家族放棄580億美元的管理層收購（M...

智利大停電交通癱瘓 銅礦區停採衝擊全球市場

美聯社報導，南美國家智利25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括首都聖地牙哥；網路與行動電話服務也中斷...

韓聯社：台積考慮投資Meta的併購標的AI公司FuriosaAI

韓聯社引述業界人士報導，台積電（2330）投資子公司TSMC Global正在評估策略性投資韓國AI晶片新創公司Furi...

Nissan要撤換執行長？傳將由法籍財務長暫時代理

日本財經媒體《DIAMOND》引述匿名消息人士說法報導，日產汽車（Nissan）計劃任命財務長帕平（Jeremie Pa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。