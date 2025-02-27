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創辦家族收購計畫告吹 日本7-Eleven母公司股價重跌11%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本7-Eleven母公司創辧家族所發動的管理層收購，宣告失敗。圖／路透
日本7-Eleven母公司創辧家族所發動的管理層收購，宣告失敗。圖／路透

日本7-Eleven母公司 Seven & i 控股公司股價今天重挫逾11%，因創辦家族放棄580億美元的管理層收購（MBO）提案。

Seven & i 表示，創辦人伊藤家族沒有辦法籌措到收購所需要的資金。

金融時報報導，在管理層收購的意圖失敗後，先前由加拿大Alimentation Couche-Tard所提出的470億美元收購計畫，成功的可能性升高。如果最終Couche-Tard能夠收購日本小七，將會是日本企業金額最大的出售案。

伊藤家族是在去年11月發動管理層收購，希望把這家連鎖便利店的所有權留在日本人手中。當時是在Couche-Tard首次表明收購意圖的幾個月後，而Couche-Tard最初自行提出未經邀約的收購金額是390億美元。

日本小七競爭對手全家便利店的擁有者伊藤忠商事決定不要加入管理層收購。伊藤忠商事周四證實，已不再考慮伊藤家族的請求，不會出資參與收購。消息一出，讓伊藤忠商事股價上漲逾5%。

Seven & i 說，公司將會「繼續評估、考慮所有的策略性的選項，包括Couche-Tard的提案在內，以實現我們股東的價值」。Couche-Tard發出聲明稿，重申公司仍致力達成對於日本小七的「友善」、「能夠相互同意」的收購。

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