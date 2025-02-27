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韓聯社：台積考慮投資Meta的併購標的AI公司FuriosaAI

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
FuriosaAI推出的Renegade AI晶片委託台積電代工。FuriosaAI官網
FuriosaAI推出的Renegade AI晶片委託台積電代工。FuriosaAI官網

韓聯社引述業界人士報導，台積電（2330）投資子公司TSMC Global正在評估策略性投資韓國AI晶片新創公司FuriosaAI，加上本月已傳出Meta洽談併購FuriosaAI的消息，引發南韓業界三方合作的猜測。

報導指出，TSMC Global去年第4季起便開始評估這項投資計畫的可行性。FuriosaA對此I表示，目前尚未確定包括投資規模在內的具體細節。

另外，富比世（Forbes）12日報導，Meta正洽談併購 FuriosaAI。交易可能最快在本月內完成。

韓聯社指出，FuriosaAI是一家專注於資料中心伺服器AI推論晶片研發的新創公司。該公司開發相較於輝達（NVIDIA）AI晶片更具成本效益的神經網路處理單元（NPU）「Warboy」與「Renegade」，Renegade是頭一款搭載SK海力士高頻寬記憶體HBM 3的AI晶片，採用台積電TSMC的5奈米製程技術；而第一代Warboy則使用三星14奈米製程。

據韓聯社的說法，Renegade效能據稱可媲美輝達H100後續推出的高階推論AI晶片L40S，但在功耗表現上更具優勢。Renegade的功耗僅為150W，遠低於L40S的350W，效率提升超過兩倍。

韓聯社說，若Meta成功收購FuriosaAI，台積電也落實這個投資案，將視為雙方多元化發展AI晶片市場、打破輝達壟斷局面。

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