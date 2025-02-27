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Nissan要撤換執行長？傳將由法籍財務長暫時代理

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日產汽車傳出計劃任命財務長帕平（Jeremie Papin）擔任代理執行長。路透
日產汽車傳出計劃任命財務長帕平（Jeremie Papin）擔任代理執行長。路透

日本財經媒體《DIAMOND》引述匿名消息人士說法報導，日產汽車（Nissan）計劃任命財務長帕平（Jeremie Papin）擔任代理執行長，接替當前的執行長內田誠。

日產的任命委員會預定3月6日討論內田誠的卸任與繼任人選。

DIAMOND的報導指出，日產績效長Guillaume Cartier也曾經被視為是代理執行長的考慮人選，但委員會更傾向支持帕平的立場，即日產應該對成為本田汽車的子公司持開放態度。

彭博資訊稍早也報導，日產汽車因為獲利一直不佳，與本田的合併談判又破局，現在已經擬妥計畫，要撤換執行長內田誠。日產董事們正在考慮可能的接替人選。

日產 本田 財務

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