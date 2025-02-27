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野村調降台股投資評級至中立 調高MSCI中國指數目標

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
野村證券調降台股投資評級。 路透
野村證券調降台股投資評級。 路透

日本野村證券最新投資評級報告中，將對台股的投資建議評級由原本的「戰術型增持」（tactical overweight）降為「中立」。理由是擔心關稅，晶片產業受到的限制，以及更大的人工智慧（AI）審查，同時也考慮到台股現在估值已高。

野村對於中國大陸股市則是相當樂觀，提高年底的MSCI中國指數目標，由原本的70增至80，等於大約還有6%的上漲空間，主要是近期中國大陸在科技方面的突破。

策略師Chetan Seth在周三（26日）的報告中說，投資人對中國大陸的技術創新重燃興趣，例如DeepSeek、AI、機器人、電動車等領域的表現，陸股已經不再大減價。他說：「DeepSeek顯然是個漸增的正面發展，但美中關係，及一些結構性的挑戰仍值得關切。」

因此，野村對於MSCI中國的投資評級仍維持「中立」，建議投資人選股要挑與網際網路、AI、科技有關的大型股。短期而言，野村預期陸股的表現會比印度股市好。

野材提高菲律賓股市評級，由「減持」升為「中立」，理由是估值現在很具吸引力。對於印度股市，短期內估值恐會承壓。

台股 陸股

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