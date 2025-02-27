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日本7-11母公司：創辦人方面放棄管理層收購

中央社／ 東京27日綜合外電報導
圖為日本東京，行人走過日本的7-11便利商店。路透
圖為日本東京，行人走過日本的7-11便利商店。路透

日本便利商店龍頭7-Eleven（7-11）母公司Seven & i控股公司今天宣布，自家公司創辦人方面已放棄管理層收購（MBO）方案，原因是難以籌措到必要的資金。

共同社報導，Seven & i控股公司先前接到加拿大企業Alimentation Couche-Tard（ACT）以逾7兆日圓收購的提案，而Seven & i控股公司創辦人方面為了反制ACT的收購提案，計劃透過MBO的方式，使股票非上市化。

而MBO原定由伊藤忠商事出資約1兆日圓，並另外取得大型銀行、具有外資背景的基金等融資與出資，以確保總額達8兆到9兆日圓規模的資金。

伊藤忠商事先前應Seven & i控股公司創辦人方面的要求研擬出資事宜，不過後來判斷無法藉此與自家集團達成相乘效果，並在今天宣布中止評估此事。

共同社分析，這個情勢可能使反制ACT的收購提議更加困難。

7-11 加拿大 日本

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